Заменитель Toyota Camry от Geely стал еще лучше. Представлен Geely Preface 2025 — с японским 8-ступенчатым «автоматом» Aisin, мощным мотором от Geely Monjaro и новым салоном

Вместе с Geely Monjaro 2025 на китайский рынок вышел и обновленный седан Geely Preface 2025. В отличие от кроссовера, седан обновился значительно: тут и новый мотор, и новая коробка передач, и новый салон.
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