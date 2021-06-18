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1,4 млн га земель в Волгоградской области подвержены засухе

1,4 млн га земель в Волгоградской области подвержены засухе

Проблему опустынивания земель на территории Волгоградской области будет решать Центр, открытый в областной столице на базе «Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук».

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