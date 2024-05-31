"РГ": в жаркое время года поддельное масло может сломать двигатель

Использование поддельного моторного масла может вывести двигатель из строя, особенно в жаркое время. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела маркетинга и PR ГК "БорисХоф" Аркадия Григорьева.
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