Banco Bisa представляет первую в Боливии регулируемую службу хранения криптовалют с использованием Tether

Banco Bisa начал предлагать услуги покупки, продажи и перевода криптовалюты Tether (USDT). Один из крупнейших банков Боливии, стал первым регулируемым финансовым учреждением в стране, предложившим также кастодиальные услуги хранения криптовалюты.
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