Наркотики до добра не доводят: принца Гарри могут лишить визы в США

Принца Гарри могут вскоре лишить визы в Соединенные Штаты. Об этом пишет The Sun. Все началось с того, что в своих недавно опубликованных мемуарах он написал о том, что употреблял запрещенные вещества на территории Америки.
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