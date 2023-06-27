ВСУ начали отводить войска под Купянском на новую линию обороны — эксперт

В Харьковской области российские войска фактически прорвали первую линию украинкой обороны и ВСУ начали отводить войска на запасные позиции, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 27 июня журналистам.
В Харьковской области российские войска фактически прорвали первую линию украинкой обороны и ВСУ начали отводить войска на запасные позиции, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 27 июня журналистам.
Свежие комментарии