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Радченко допустил уход легионеров из «Зенита»: «Могут быть потери. Все востребованы в Европе, в сильных лигах»

Дмитрий Радченко оценил вероятность ухода легионеров из «Зенита». «Не хотелось бы, конечно, но в сложившейся ситуации действительно могут быть потери.

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