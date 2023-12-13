Microsoft запускает Phi-2, одну из самых мощных и безопасных ИИ-моделей в мире

Microsoft объявила о запуске своей новой ИИ-модели Phi-2, которая обладает 2,7 миллиардами параметров и способна справляться с различными задачами, связанными с языком, математикой, программированием и информацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии