Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

102 подписчика

Microsoft запускает Phi-2, одну из самых мощных и безопасных ИИ-моделей в мире

Microsoft запускает Phi-2, одну из самых мощных и безопасных ИИ-моделей в мире

Microsoft объявила о запуске своей новой ИИ-модели Phi-2, которая обладает 2,7 миллиардами параметров и способна справляться с различными задачами, связанными с языком, математикой, программированием и информацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх