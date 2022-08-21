Ксения Собчак показала, из-за чего чувствует себя «родителем-лузером»

Сын Ксении Собчак - Платон Социальные сетиСтатьи по теме: Забрал дочь и уехал: Богомолов оставил Собчак и вернулся в Россию Ксения Собчак рассказала о загулах в Юрмале «Сделала Блиновскую идиоткой!» Катя Гордон раскрыла коварный план Собчак .