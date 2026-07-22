Вика Цыганова оценила желание Орнеллы Мути стать гражданкой РФ: «Может, она захочет преподавать в ГИТИСе»

Вика Цыганова прокомментировала желание Орнеллы Мути получить российское гражданство. Певица считает, что итальянская артистка сперва должна уточнить свою политическую позицию и доказать, что гражданство ей нужно не ради того, чтобы уйти от налогов на родине.