Вика Цыганова оценила желание Орнеллы Мути стать гражданкой РФ: «Может, она захочет преподавать в ГИТИСе»

Вика Цыганова прокомментировала желание Орнеллы Мути получить российское гражданство. Певица считает, что итальянская артистка сперва должна уточнить свою политическую позицию и доказать, что гражданство ей нужно не ради того, чтобы уйти от налогов на родине.
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