В ФРГ задержан сторонник террористов, который хотел работать на чемпионате Европы

Мужчина, подозреваемый в поддержке террористической группировки «Исламское государство»* был задержан Федеральной прокуратурой Германии в аэропорту Кельн/Бонн, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия.
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