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Царьград

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Трагедия в Лозанне: режиссёр Жан-Луи Порше ушел из жизни в 76 лет

Трагедия в Лозанне: режиссёр Жан-Луи Порше ушел из жизни в 76 лет

Швейцарский режиссёр Жан-Луи Порше, подаривший миру более 90 фильмов, покончил с собой после пережитой в 2024 году автокатастрофы.

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