Уиткофф и Кушнер должны привезти Москве что-то такое, что Трамп в состоянии выполнить — а везти нечего, вот и не едут

Продолжатся ли переговоры по Украине, когда Трамп проиграет выборы Дмитрий Родионов На фото: спецпосланник президента США Стив Уиткофф9слева) и Джаред Кушнер (справа) (Фото: Fabian Sommer / DPA / Global Look Press) Материал комментируют: Геворг Мирзаян Кирилл Озимко Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили визит в Москву на фоне кризиса в отношениях с Украиной.
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