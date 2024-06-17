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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гакпо о 2:1 с Польшей: «Нидерланды никогда не сдаются, у нас хороший резерв. Мы поменяли всю линию атаки – ребята вышли и сыграли очень хорошо» 

«Трудный матч против сильного соперника. Они забили первыми, поэтому пришлось нелегко. Но мы создали много хороших моментов.

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