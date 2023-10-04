Захарова: Принимая решение, Армения не учла общественное мнение

Принимая очередное решение, армянские власти не учитывают общественное мнение. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова.
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