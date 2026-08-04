В Севастополе завтра на заправках сохранится свободная продажа топлива

Завтра на АЗС «АТАН» и «ТЭС» все виды топлива — в свободной продаже.Завтра на заправочных станциях сетей «АТАН» и «ТЭС» будет доступна свободная покупка всех видов топлива — АИ-92, АИ-95, дизеля и премиальных марок Цена на АИ-92 на этих АЗС остаётся зафиксированной на уровне не выше 100 рублей за литр.