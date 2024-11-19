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Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора

Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора

В предыдущие периоды СВО Запад вооружал украинскую армию, которая за восемь лет войны в Донбассе обкатала 800 тысяч человек.

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Комментарии
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Артур Будаев
А зачем нам, вообще, нужна какая-то окраина?! Её не должно быть, как государства!
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2 час.
иван ница
Закукарекали, не убирайтесь, идите и покажите всем как нужно
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1 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Европа покажет свою грязную жопу из за забора. &quot;Европейский цветущий сад &quot; давно уже обосранный европейский грязный сортир.
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23 мин.

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