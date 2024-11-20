Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elka
    Если на передовой генералам делать нечего как проигрывать деньги, удивительно чем дело аончитсяКак Подоляка рабо...
  • Alex Nемо
    Так России в данный момент на Тихом Океане никто и ничто не угрожает. Что поход закончен?Если Украина рухн...
  • Сергей Киселев
    Да нет, - не враньё...Тихим сапом осваивают российское пространство"Рожать приехала....

Перешли к массовому истреблению: ВСУ расстреляли до сотни военных НАТО и СБУ, а после пытались избавиться от тел с помощью РСЗО "Град"

Перешли к массовому истреблению: ВСУ расстреляли до сотни военных НАТО и СБУ, а после пытались избавиться от тел с помощью РСЗО "Град"

Единичные случаи стычек между ВСУ и военными НАТО, будь то очередное спецподразделение, работающее на западной технике или простые прибалтийские или польские наёмники, давно никого не удивляют и стали вариантом нормы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх