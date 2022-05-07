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В Новосибирске маршрутка №8 изменит схему движения до середины августа

В Новосибирске маршрутка №8 изменит схему движения до середины августа

В мэрии Новосибирска сообщили, что маршрутному такси №8 временно изменят путь следования. Под корректировку попала часть пути, проходящая по улице Автогенная, где в течение трёх месяцев (с 11 мая по 15 августа) будет вестись ремонт тепловой сети.

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