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Эксперт Тавровский оценил безопасность визита Путина в Китай

    В рамках предстоящего визита в Китай, президент России Владимир Путин будет заниматься политической деятельностью и чувствовать себя комфортно, так как ему нет оснований беспокоиться за свою безопасность.

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