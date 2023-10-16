Эксперт Тавровский оценил безопасность визита Путина в Китай

В рамках предстоящего визита в Китай, президент России Владимир Путин будет заниматься политической деятельностью и чувствовать себя комфортно, так как ему нет оснований беспокоиться за свою безопасность.
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