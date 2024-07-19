F-22 Raptor будет списан. Самый дорогостоящий истребитель уйдёт в историю

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Н
Ната
Только Зеле не рассказывайте про эту базу с 4400 бесхозными самолетами! А от картинки вообще будет &quot;инфаркт микарда - вот такой рубец!&quot;
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20 час.

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