Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Светлана Ефименко
    они что хотели то и делали здесь.убийства, износилование мамшки ругались с детьми нашими и еще дрались с родителями и...«Пора выйти из ОД...
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Израиль сам не понял, как сильно он подставил Запад

Израиль сам не понял, как сильно он подставил Запад

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ Чем дальше, тем сильнее убеждаешься, что людей, способных мыслить стратегически, остается все меньше и меньше, и им на смену приходят те, кто не может ничего видеть дальше собственного носа.

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