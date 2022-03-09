iXBT.com

16 подписчиков

Кастомные прошивки для Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra на подходе: опубликован исходный код ядра

Кастомные прошивки для Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra на подходе: опубликован исходный код ядра

Новое поколение флагманских мобильных телефонов Samsung серии Galaxy S22 появилось на рынке всего несколько дней назад.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх