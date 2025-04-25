Разработана система визуальной навигации роя дронов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали систему, которая обеспечивает автономность навигации роя беспилотных летательных аппаратов по данным с видеокамер.
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