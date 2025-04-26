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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Изак Аджар о сравнениях с Простом: «Марко сказал так, когда я грыз ногти. Я не против, Ален – легенда, его карьера недооценена»

Гонщик «Рейсинг Буллз» Изак Аджар рассказал, как относится к тому, что советник «Ред Булл» Гельмут Марко называл его Petit Prost, сравнивая с четырехкратным чемпионом «Формулы-1» Аленом Простом.

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