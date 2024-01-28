"Поехали?" Ростовские силовики перешли на режим "усиленного контроля

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

почему отпустили подонков полицаев без наказания? а сколько они бабла срубили на черножопых ? и что им все останется и их семьям для лучшей жизни ? А на зону лет по 10 каждому не глядя на пол , потому что сучки они наглее