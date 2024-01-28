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"Поехали?" Ростовские силовики перешли на режим "усиленного контроля

"Поехали?" Ростовские силовики перешли на режим "усиленного контроля

Автор:  АМАРАНТ "Нарушаем?" После зачистки мигрослужбы, полиция ринулась по улицам и "резиновым" хатам.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
почему отпустили подонков полицаев без наказания? а сколько они бабла срубили на черножопых ? и что им все останется и их семьям для лучшей жизни ? А на зону лет по 10 каждому не глядя на пол , потому что сучки они наглее
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Михаил Скопинцев
Я такое видел в Москве в Гольяново . Мешками заносили . И таскал один и тот-же азерок с рынка . Рожу хорошо помню . Как по графику . На потоке . И все видели и знали
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Михаил Скопинцев
Потому что повязаны ВСЕ . Все всё знали .
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