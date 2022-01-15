Открытие Политехнического музея в Москве после реконструкции вновь откладывается

Здание находится на реконструкции уже девять лет, стоимость работ за это время выросла в 2,5 раза. Из-за чего так долго закрыт один из центральных музеев Москвы?Сроки окончания реконструкции Политехнического музея в центре Москвы снова сорваны.
Здание находится на реконструкции уже девять лет, стоимость работ за это время выросла в 2,5 раза. Из-за чего так долго закрыт один из центральных музеев Москвы?Сроки окончания реконструкции Политехнического музея в центре Москвы снова сорваны.
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