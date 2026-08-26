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В Госдуме выступили за оперативное принятие закона о домашнем насилии

В Госдуме выступили за оперативное принятие закона о домашнем насилии

Сейчас первый эпизод побоев в отношении близких квалифицируется как административное правонарушение, а уголовная ответственность наступает лишь при повторном нарушении Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Ксения Горячева повторно обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить подготовку официального отзыва на законопроект, предлагающий восстановить уголовную ответственность за побои близких.

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