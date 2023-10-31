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«День IT-знаний» от VK: более 220 тысяч школьников узнали о карьере в IT-сфере

«День IT-знаний» от VK: более 220 тысяч школьников узнали о карьере в IT-сфере

Школьники со всей страны узнали о том, как построить карьеру в сфере современных технологий. Акция организована VK при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Российского общества «Знание» и национального проекта «Цифровая экономика».

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