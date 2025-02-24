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Царьград

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Эндокринолог Казачкова назвала самые вредные начинки блинов на Масленицу

Эндокринолог Казачкова назвала самые вредные начинки блинов на Масленицу

Две самые популярные начинки для блинов могут привести к ухудшению здоровья.Масленичная неделя может нанести серьёзный вред здоровью, но дело даже не в самих блинах, а в начинках и дополнениях к ним.

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