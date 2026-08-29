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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев забил 5-й гол в 6 матчах РПЛ. Форвард «Зенита» делит с Глушенковым 1-е место в гонке бомбардиров

Нападающий « Зенита »  Александр Соболев вышел на первое место в гонке бомбардиров  Альфа-Банк РПЛ .

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