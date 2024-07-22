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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Суп Рассольник с перловкой на зиму в банках! Такая заправка для супа зимой экономит время!

Пошаговый рецепт: В первую очередь, понадобится 300 г перловой крупы, которую нужно промыть и залить крутым кипятком минимум на час, а лучше на 1,5-2 часа, чтобы она как следует набухла, а этим временем заняться подготовкой остальных продуктов.

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