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Регионы России

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Путин вспомнил роль Андрея Громыко как «господина Ноу» в ООН

Путин вспомнил роль Андрея Громыко как «господина Ноу» в ООН

Президент России Владимир Путин 1 сентября в ходе выступления на международной встрече в формате ШОС в Бишкеке напомнил о значительной роли советского министра иностранных дел Андрея Громыко, известного в западных кругах как «господин Ноу».

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