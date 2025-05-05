Проверки «Ленфильма» и закон о зеленых насаждениях. Санкт-Петербург за неделю

Прошедшая первомайская неделя в Санкт-Петербурге прошла без серьезных происшествий. Новости могли быть и хуже — 28 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом двух беспилотников.
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