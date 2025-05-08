ПСЖ победил «Арсенал»: команда готовится к финалу Лиги чемпионов с «Интером»

Джанлуиджи Доннарумма рассказал о сплочённости ПСЖ после ухода Килиана Мбаппе в «Реал». Победив «Арсенал», команда вышла в финал Лиги чемпионов и встретится с «Интером» в Мюнхене 31 мая.