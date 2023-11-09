В России упростили процедуру внесудебного банкротства: новые правила

Известия/Павел Бедняков В России заработали новые правила внесудебного банкротства для граждан. На совещании Владимира Путина с правительством было решено расширить процедуру для новых категорий заемщиков.
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