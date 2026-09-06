Завтра похолодание до +9 градусов и дождь с грозой

Завтра температура опустится до +9 градусов, а ветер станет едва ощутимым. Не пропусти подробности о погоде на ближайшие дни!Сегодня, 6 сентября, температура воздуха составляет +17 градусов.
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