FT узнала о секретном клубе глав крупнейших банков Европы

Главы крупнейших банков Европы организовали тайный клуб, заседания которого собирают два раза в год. Работу этой организации не освещают в СМИ, а экс-участники критикуют ее за расточительство и непрозрачность, сообщила Financial Times.
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