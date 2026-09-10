Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

163 подписчика

Отставка Кравченко стала ответом на расследование НАБУ, передают СМИ

Отставка Кравченко стала ответом на расследование НАБУ, передают СМИ

Почему Кравченко изменил решение и подал прошение об отставке после дневных заявлений? Какую роль в отставке сыграла встреча с Зеленским и Арахамией? Что именно ищет НАБУ в деле «Карфаген» и почему оно затронуло генпрокурора? И может ли информация «Украинской правды» о готовящемся ударе быть частью информационной борьбы? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым