Отставка Кравченко стала ответом на расследование НАБУ, передают СМИ

Почему Кравченко изменил решение и подал прошение об отставке после дневных заявлений? Какую роль в отставке сыграла встреча с Зеленским и Арахамией? Что именно ищет НАБУ в деле «Карфаген» и почему оно затронуло генпрокурора? И может ли информация «Украинской правды» о готовящемся ударе быть частью информационной борьбы? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.