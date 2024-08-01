Пленный ВСУ рассказал, как колумбийские наёмники бросили его на позициях

Колумбийские наёмники бросили украинских бойцов ВСУ на позициях, украинцам пришлось просидеть там десять дней без еды и воды, а потом они сдались в плен, сообщил схваченный военнослужащий ВСУ Виталий Поплавский.
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