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Пленный ВСУ рассказал, как колумбийские наёмники бросили его на позициях

Пленный ВСУ рассказал, как колумбийские наёмники бросили его на позициях

Колумбийские наёмники бросили украинских бойцов ВСУ на позициях, украинцам пришлось просидеть там десять дней без еды и воды, а потом они сдались в плен, сообщил схваченный военнослужащий ВСУ Виталий Поплавский.

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