Касаткина уступила Осаке на турнире в Риме

Российская теннисистка не смогла навязать равную борьбу мощной японской оппонентке в поединке третьего раунда престижного турнира в итальянской столице с призовым фондом более четырех с половиной миллионов евро.
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