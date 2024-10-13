В этом году в Карелии собрали больше урожая

В республике заготовили больше кормов для коров, собрали больше картофеля и садовых ягод Продолжительный период теплой и солнечной погоды в текущем году благотворно повлиял на развитие сельскохозяйственных культур в Карелии.
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