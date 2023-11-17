Одноклассники ограничат «навязчивое общение»

Социальные сети, как и интернет, изначально задумывались для свободного общения людей. Однако, разработчики не учли важных психологических моментов и теперь соцсети стали местом, где можно подвергнуться оскорблениям, запугиванию и моральному … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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