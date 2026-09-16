Соединенные Штаты Америки: три человека погибли и еще один человек был ранен по адресу 9151 Норт-Мейсон-авеню в Чатсуорте, районе долины Сан-Фернандо округа Лос-Анджелес, Калифорния, по состоянию на вечерние часы после того, как вертолет, принадлежащий телевизионному новостному агентству, разбился во время съемок более раннего крушения с участием внедорожника и автобуса метро.
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