Соединенные Штаты Америки: три человека погибли и еще один человек был ранен по адресу 9151 Норт-Мейсон-авеню в Чатсуорте, районе долины Сан-Фернандо округа Лос-Анджелес, Калифорния, по состоянию на вечерние часы после того, как вертолет, принадлежащий телевизионному новостному агентству, разбился во время съемок более раннего крушения с участием внедорожника и автобуса метро.