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ОАК: ВКС России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34

ОАК: ВКС России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34

Воздушно-космические силы России обзавелись еще нескольким истребителями-бомбардировщиками Су-34. О поставке очередной партии заявили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), пишет РИА Новости.

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