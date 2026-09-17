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Татар-информ

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Фильм режиссера из Татарстана стал лауреатом индийского фестиваля кино в Мумбаи

Фильм режиссера из Татарстана стал лауреатом индийского фестиваля кино в Мумбаи

Три проекта ветерана войны в Афганистане, Героя России и студента ВГИК Ильяса Дауди стали триумфаторами на индийском фестивале кино Indian Cine Film Festival 2026, прошедшем в городе Мумбаи.

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