Депутат Рады назвал худшую для Украины фразу Трампа после переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп высказыванием о том, что условия для мира будут обсуждаться только Россией и Украиной, в сущности заявил о выходе Вашингтона из переговорного процесса, и это негативно скажется на позиции Украины.
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