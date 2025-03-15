Сколько сна нужно человеку? Разбираем мифы и реальность

Сон остаётся загадкой, несмотря на его критическую важность для здоровья. Доктор Рафаэль Пелайо, научный сотрудник Стэнфордского университета, и Молли Атвуд, клинический психолог и научный сотрудник Медицинской школы Джонса Хопкинса, подчёркивают, что сон — это не просто отдых, а естественная форма самовосстановления.
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