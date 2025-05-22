ФСБ задержала шесть жителей Тувы по обвинению в создании ОПГ и угрозах полиции

В Туве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) при содействии Следственного комитета и местной полиции задержали шестерых членов организованной группы, занимавшейся вымогательствами, преступлениями против государственной власти и иными тяжкими преступлениями.
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