В Москве наступило метеорологическое лето

В столице на четыре дня раньше срока наступило метеорологическое лето. Как сообщил эксперт центра "Фобос" Михаил Леус, переходный рубеж был преодолен 22 мая, когда среднесуточная температура превысила 15 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии